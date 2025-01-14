Назначен заместитель акима Мангистауской области

Трудовую деятельность начал в 2001 году специалистом кредитного отдела в АО «Нефтебанк», затем работал главным специалистом гарантийного отдела и менеджером кредитного отдела. В 2006—2007 годах являлся директором ТОЛ «ТМ-2006». С 2007 по 2010 годы исполнял обязанности главного специалиста отдела предпринимательства Мунайлинского района, а затем руководителя отдела. С 2010 по 2012 год занимал должность заместителя начальника управления финансов Мангистауской области. В 2012—2015 годах работал заместителем акима города Жанаозен, а с 2015 по 2019 годы — заместителем акима города Актау.