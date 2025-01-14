Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен заместитель акима Мангистауской области

Сегодня глава региона Нурдаулет Килыбай представил активу области нового заместителя акима области Тилека Жеткизгенулы, кандидатура которого согласована с администрацией Президента РК, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Источник: Пресс-служба акима Мангистауской области

Тилек Жеткизгенулы родился в 1979 году в Мангистауской области. Образование высшее. В 2002 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева по специальности «Финансы и кредит», а в 2013 году — Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 2001 году специалистом кредитного отдела в АО «Нефтебанк», затем работал главным специалистом гарантийного отдела и менеджером кредитного отдела. В 2006—2007 годах являлся директором ТОЛ «ТМ-2006». С 2007 по 2010 годы исполнял обязанности главного специалиста отдела предпринимательства Мунайлинского района, а затем руководителя отдела. С 2010 по 2012 год занимал должность заместителя начальника управления финансов Мангистауской области. В 2012—2015 годах работал заместителем акима города Жанаозен, а с 2015 по 2019 годы — заместителем акима города Актау.

В 2019—2022 годах являлся акимом Мангистауского района.