НАТО начинает операцию по патрулированию Балтики

На вопрос журналистов о том, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции, Рютте сказал: «Я не буду вдаваться в детали о том, сколько кораблей, цифра может быть разной в разные недели. И мы не хотим делать врага осведомленнее, чем он уже есть. Важно то, что мы привлечем необходимые военные инструменты в нужном месте и в нужное время, чтобы сдержать вредоносные действия».