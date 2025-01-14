НАТО начинает операцию по патрулированию Балтики

«НАТО запускает “Балтийский караул” [Baltic Sentry]», — сообщил он, отметив, что новая миссия будет следить за ситуацией, в частности, с помощью фрегатов и морских патрульных самолетов.
На вопрос журналистов о том, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции, Рютте сказал: «Я не буду вдаваться в детали о том, сколько кораблей, цифра может быть разной в разные недели. И мы не хотим делать врага осведомленнее, чем он уже есть. Важно то, что мы привлечем необходимые военные инструменты в нужном месте и в нужное время, чтобы сдержать вредоносные действия».
Рютте также подчеркнул, что в патрулировании будут задействованы дроны. «Будут новейшие технологии, включая дроны», — отметил он.