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НАТО начинает операцию по патрулированию Балтики

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. НАТО запускает операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры своих стран, альянс задействует в ней фрегаты и морскую авиацию. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Хельсинки. Ее транслировала пресс-служба альянса.

Источник: Reuters

«НАТО запускает “Балтийский караул” [Baltic Sentry]», — сообщил он, отметив, что новая миссия будет следить за ситуацией, в частности, с помощью фрегатов и морских патрульных самолетов.

На вопрос журналистов о том, сколько именно кораблей и самолетов будут участвовать в операции, Рютте сказал: «Я не буду вдаваться в детали о том, сколько кораблей, цифра может быть разной в разные недели. И мы не хотим делать врага осведомленнее, чем он уже есть. Важно то, что мы привлечем необходимые военные инструменты в нужном месте и в нужное время, чтобы сдержать вредоносные действия».

Рютте также подчеркнул, что в патрулировании будут задействованы дроны. «Будут новейшие технологии, включая дроны», — отметил он.

НАТО