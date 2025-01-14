Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президентская школа в Ташкенте завоевала престижную награду ОАЭ

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Президентская школа в городе Ташкенте за достижения в области устойчивого развития названа лауреатом престижной премии имени Шейха Заида Аль Нахайяна в номинации «Глобальные средние школы», сообщили в пресс-главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

По приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада Аль Нахайяна президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пребывает в городе Абу-Даби с официальным визитом.

Узбекский лидер принял участие в церемониях открытия Международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и награждения премией Шейха Заида в области устойчивого развития.

В повестку нынешнего саммита включены вопросы обеспечения устойчивого развития, продвижения инноваций и новых технологий в сфере «зеленой» экономики, укрепления регионального сотрудничества в области энергетической и продовольственной безопасности.

В рамках форума состоялась церемония награждения за достижения в области устойчивого развития премией имени покойного отца-основателя Эмиратов Шейха Заида Аль Нахайяна.

«В этом году победителем в номинации “Глобальные средние школы” премии объявлена Президентская школа в городе Ташкенте. Награду вручил президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с представителями школы и горячо поздравил их с победой».

говорится в сообщении.

Неделя устойчивого развития Абу-Даби — это глобальная платформа, созданная в 2008 году правительством ОАЭ и компанией «Masdar» для решения мировых проблем в области устойчивого развития.

Цель форума — содействие ускорению устойчивого развития в мире, экономическому, социальному и экологическому прогрессу, обеспечению продовольственной и водной безопасности, продвижению энергосбережения и декарбонизации.

образование