Президентская школа в Ташкенте завоевала престижную награду ОАЭ

«В этом году победителем в номинации “Глобальные средние школы” премии объявлена Президентская школа в городе Ташкенте. Награду вручил президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с представителями школы и горячо поздравил их с победой».