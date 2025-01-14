Президентская школа в Ташкенте завоевала престижную награду ОАЭ

По приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада Аль Нахайяна президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пребывает в городе Абу-Даби с официальным визитом.
Узбекский лидер принял участие в церемониях открытия Международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и награждения премией Шейха Заида в области устойчивого развития.
В повестку нынешнего саммита включены вопросы обеспечения устойчивого развития, продвижения инноваций и новых технологий в сфере «зеленой» экономики, укрепления регионального сотрудничества в области энергетической и продовольственной безопасности.
В рамках форума состоялась церемония награждения за достижения в области устойчивого развития премией имени покойного отца-основателя Эмиратов Шейха Заида Аль Нахайяна.
«В этом году победителем в номинации “Глобальные средние школы” премии объявлена Президентская школа в городе Ташкенте. Награду вручил президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян. Президент Шавкат Мирзиёев встретился с представителями школы и горячо поздравил их с победой».
Неделя устойчивого развития Абу-Даби — это глобальная платформа, созданная в 2008 году правительством ОАЭ и компанией «Masdar» для решения мировых проблем в области устойчивого развития.
Цель форума — содействие ускорению устойчивого развития в мире, экономическому, социальному и экологическому прогрессу, обеспечению продовольственной и водной безопасности, продвижению энергосбережения и декарбонизации.