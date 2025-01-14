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Собянин вручил выдающимся школьникам благодарственные письма

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма, а также поздравил всех московских выпускников школ с успешными выступлениями на международных предметных олимпиадах в 2024 году. Об этом во вторник, 14 января, рассказал корреспондент агентства городских новостей «Москва».

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

— Московская система образования работает очень эффективно, поэтому больше половины всех победителей международных олимпиад нашей национальной сборной — это учащиеся города Москвы. В этом заслуга педагогов, которые вложили в вас свои знания, труд, умения. Это заслуга ваших родителей, которые вам помогали на протяжении всей вашей жизни. Но главное, конечно, это вы сами, — сказал мэр столицы.

Он также напомнил, что для хорошей и успешной карьеры в Москве созданы все необходимые условия. Собянин верит, что все учащиеся, которые были награждены, свяжут и свою дальнейшую взрослую жизнь со столицей.

— Здесь есть все для карьеры, для науки, для учебы, лучшие университеты, академические, прикладные институты, технопарки, высокотехнологичные предприятия, креативные индустрии на все вкусы и все профессии, которые существуют в мире, — цитирует слова мера столицы РФ агентство.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выразила мнение, что сокращение количества уроков в день поможет снизить нагрузку на школьников, не ухудшая при этом уровень их знаний.

Собянин Сергей