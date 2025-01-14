Собянин вручил выдающимся школьникам благодарственные письма

— Московская система образования работает очень эффективно, поэтому больше половины всех победителей международных олимпиад нашей национальной сборной — это учащиеся города Москвы. В этом заслуга педагогов, которые вложили в вас свои знания, труд, умения. Это заслуга ваших родителей, которые вам помогали на протяжении всей вашей жизни. Но главное, конечно, это вы сами, — сказал мэр столицы.