ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, пишет AP

Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 98 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС вернули 156 человек, считая погибших, тела которых удалось вывезти из этой территории.