Касым-Жомарт Токаев первым выступил на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»

— На долю энергетических систем во всем мире приходится 75% выбросов парниковых газов и 10% потерь биоразнообразия. Очень важно, что международные партнеры, такие как Masdar, Total, Eni и другие, приняли на себя обязательство по реализации в Казахстане зеленых энергетических проектов общим объемом 43 ГВт. Строительство нашей первой атомной электростанции, которое получило поддержку на общенациональном референдуме, станет важным шагом в направлении устойчивого развития энергетики страны. Казахстан также стремится обеспечить диверсифицированные поставки на мировые рынки критически важных сырьевых материалов, которые необходимы для достижения глобальных целей по снижению выбросов углерода.