Касым-Жомарт Токаев первым выступил на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»

Президент первым выступил на саммите. В своей речи он отметил, что в настоящее время мир сталкивается с рядом критически важных проблем, таких как изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды и продовольственная безопасность. Эти вызовы усугубляются геополитической напряженностью и нарушением глобальных цепочек поставок.
Президент подчеркнул, что Казахстан готов решать эти проблемы через амбициозную стратегию, основанную на трех ключевых направлениях — цифровизации и искусственном интеллекте, крупных инфраструктурных проектах и ядерной энергетике.
— На долю энергетических систем во всем мире приходится 75% выбросов парниковых газов и 10% потерь биоразнообразия. Очень важно, что международные партнеры, такие как Masdar, Total, Eni и другие, приняли на себя обязательство по реализации в Казахстане зеленых энергетических проектов общим объемом 43 ГВт. Строительство нашей первой атомной электростанции, которое получило поддержку на общенациональном референдуме, станет важным шагом в направлении устойчивого развития энергетики страны. Казахстан также стремится обеспечить диверсифицированные поставки на мировые рынки критически важных сырьевых материалов, которые необходимы для достижения глобальных целей по снижению выбросов углерода.
В выступлении была поднята проблема продовольственной безопасности, также требующая неотложного внимания.
— Для обеспечения стабильных поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки необходимы инновационные подходы. Казахстан, экспортирующий большие объемы пшеницы и муки на международный рынок, нацелен на дальнейшее совершенствование методов и технологий устойчивого сельского хозяйства.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, чтобы противостоять нынешним вызовам, требуется новая парадигма развития мира, основанная на устойчивости, справедливости и стабильности. Решение глобальных проблем может обеспечить целостная система, построенная на трех важнейших принципах.
— Первое — обеспечение «зеленого» финансирования, которое должно стать значительно более доступным. Второе — расширение международного сотрудничества в области передачи технологий, технической поддержки и научных исследований. Солнечная энергия, умное сельское хозяйство, улавливание углерода и климатические технологии на основе искусственного интеллекта предлагают широкий спектр инновационных решений. Третье — это синергетическое взаимодействие климатических приоритетов, экономического развития и искусственного интеллекта, что может к 2030 году составить более 16% мирового ВВП. Это подчеркивает важность гибкого и индивидуального подхода к поддержке различных целей государств в области устойчивого развития.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал, чтобы сегодняшний саммит стал важной вехой для определения глобальных приоритетов и согласования усилий в области устойчивого развития на ближайшие десятилетия.
В ходе саммита также выступили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Руанды Поль Кагаме, Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, президент Международного союза охраны природы Разан Аль Мубарак и другие.