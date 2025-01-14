Сейм Литвы денонсировал соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения доходов

В октябре прошлого года Сейм Литвы денонсировал экономические договоры с Россией и Беларусью. Речь шла о соглашении с Беларусью и Россией о защите и поощрении инвестиций, а также о соглашении с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и капитала.