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Сейм Литвы денонсировал соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения доходов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Литвы принял решение денонсировать соглашение между правительствами Литвы и Беларуси об избежании двойного налогообложения доходов и предотвращении фискальных нарушений, сообщается на официальном сайте законодательного органа республики.

Источник: Unsplash

Такое решение поддержали 111 депутатов, четверо выступили против, шестеро воздержались.

Отмечается, что после прекращения действия данного соглашения вопросы налогообложения доходов, полученных резидентами Литвы из белорусских источников, и доходов, полученных резидентами Беларуси из литовских источников в Литве, будут определяться в соответствии с применимыми положениями национального налогового законодательства.

В октябре прошлого года Сейм Литвы денонсировал экономические договоры с Россией и Беларусью. Речь шла о соглашении с Беларусью и Россией о защите и поощрении инвестиций, а также о соглашении с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и капитала.

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