Сейм Литвы денонсировал соглашение с Беларусью об избежании двойного налогообложения доходов

Такое решение поддержали 111 депутатов, четверо выступили против, шестеро воздержались.
Отмечается, что после прекращения действия данного соглашения вопросы налогообложения доходов, полученных резидентами Литвы из белорусских источников, и доходов, полученных резидентами Беларуси из литовских источников в Литве, будут определяться в соответствии с применимыми положениями национального налогового законодательства.
В октябре прошлого года Сейм Литвы денонсировал экономические договоры с Россией и Беларусью. Речь шла о соглашении с Беларусью и Россией о защите и поощрении инвестиций, а также о соглашении с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и капитала.