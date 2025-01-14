Токаев: Казахстан намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и коридор Север — Юг

— Для нашей страны, которая стала ведущим транзитным узлом в Евразии, транзит и транспорт являются важнейшими предпосылками устойчивого развития. Мы активно инвестируем в транспортную инфраструктуру, в том числе в автомобильные и железные дороги, аэропорты и морские порты. В целях дальнейшего расширения коммуникационных возможностей Казахстан намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север — Юг, а также играть ключевую роль в инициативе «Пояс и путь». Мы нацелены на создание устойчивых цепочек поставок, которые не только укрепляют региональную взаимосвязанность, но и обеспечивают устойчивый экономический рост.