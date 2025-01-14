Bloomberg: Трамп оказался «более гибким» в отношении Украины, чем боялась Европа

Это признание, согласно статье, последовало за серией частных переговоров с членами команды Трампа, в которых трансатлантические партнеры обосновали необходимость дальнейшей поддержки Украины. По словам европейских чиновников, этот обмен мнениями повышает вероятность того, что новая американская администрация может помочь Киеву вернуться на сильную позицию до начала каких-либо переговоров с Москвой.
Как утверждают европейцы, члены команды Трампа восприняли два аргумента. Во-первых, если новый президент США прекратит сотрудничать с Киевом и позволит России добиться победы, то рискует подвергнуться унижению, сопоставимому с унижением Джо Байдена во время хаотичного вывода американских войск из Афганистана. Во-вторых, это лишь подстегнет Китай к рассмотрению более агрессивных шагов.
За неделю до инаугурации 47-го президента США в европейских столицах, где официальные лица прокручивали в голове худшие сценарии, уже не так опасаются того, что США бросят Украину на произвол судьбы. В Европе надеются, что ужесточение санкций против Москвы и неослабевающая военная поддержка Киева вызовут существенные экономические и военные издержки у России и создадут возможность для переговоров по Украине. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров — «создать для них сложную ситуацию».
У Трампа есть возможность использовать как дипломатию, так и сдерживание. И я ожидаю, что так произойдет и в этот раз.
По данным Bloomberg, Трамп выразил заинтересованность в контроле за «сделкой века», когда речь зашла об Украине. Он также критиковал поведение Путина, даже несмотря на то, что пытается наладить канал связи с российским лидером. Тем не менее хвастливая кампания Трампа о том, что он положит конец конфликту на Украине к своей инаугурации, исключена, отмечает Bloomberg. Быстрое разрешение конфликта «теперь маловероятно, и… график немного сдвинулся к Пасхе», заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью BBC Radio 4. К тому же министр иностранных дел России Сергей Лавров в декабре отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня, назвав его «дорогой в никуда».