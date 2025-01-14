Bloomberg: Трамп оказался «более гибким» в отношении Украины, чем боялась Европа

По данным Bloomberg, Трамп выразил заинтересованность в контроле за «сделкой века», когда речь зашла об Украине. Он также критиковал поведение Путина, даже несмотря на то, что пытается наладить канал связи с российским лидером. Тем не менее хвастливая кампания Трампа о том, что он положит конец конфликту на Украине к своей инаугурации, исключена, отмечает Bloomberg. Быстрое разрешение конфликта «теперь маловероятно, и… график немного сдвинулся к Пасхе», заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в интервью BBC Radio 4. К тому же министр иностранных дел России Сергей Лавров в декабре отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня, назвав его «дорогой в никуда».