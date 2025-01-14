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Патрушев допустил, что Украина прекратит существование в 2025 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Николай Патрушев не исключает, что уже в 2025 году Украина перестанет существовать как государство.

Источник: РИА "Новости"

«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — сказал он в интервью KP.RU.