Патрушев допустил, что Украина прекратит существование в 2025 году

«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», — сказал он в интервью KP.RU.