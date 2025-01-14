Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике

«Поэтому Кишиневу не надо обманывать ни самих себя, ни свой народ. Молдавским властям следует не искать врагов внутри страны или в Приднестровье, а признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию. Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», — добавил Патрушев.