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Патрушев призвал прекратить дискриминацию русского населения в Прибалтике

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Власти стран Прибалтики и Молдавии продолжают бездумно заводить самих себя в глубочайший кризис, при этом упрямо крутят русофобскую шарманку, дискриминация русского населения в этих странах должна быть прекращена, заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Если говорить о международном аспекте, то должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран, и конечно, в Прибалтике и Молдавии. Власти этих государств продолжают заводить самих себя в глубочайший кризис непродуманными действиями и при этом упрямо крутят русофобскую шарманку», — сказал Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

По словам Патрушева, особенно показателен в этом контексте энергокризис в Молдавии, вина за который целиком лежит на властях страны, послушно выполняющих приказы Брюсселя о снижении газовой зависимости от России.

«Поэтому Кишиневу не надо обманывать ни самих себя, ни свой народ. Молдавским властям следует не искать врагов внутри страны или в Приднестровье, а признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию. Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», — добавил Патрушев.

В заключение он обратил внимание на пример Украины, где «неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции».