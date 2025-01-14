Der Spiegel сообщил о неизвестных БПЛА в небе на западе ФРГ

Уточняется, что в понедельник вечером химический парк в городе Марль подвергался облету беспилотников. По данным журнала, охрана завода сообщила полиции о нескольких дронах в 20:15 по местному времени (22:15 мск). По прибытии сотрудники правоохранительных органов в том числе заметили БПЛА в небе.