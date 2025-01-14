Der Spiegel сообщил о неизвестных БПЛА в небе на западе ФРГ

Уточняется, что в понедельник вечером химический парк в городе Марль подвергался облету беспилотников. По данным журнала, охрана завода сообщила полиции о нескольких дронах в 20:15 по местному времени (22:15 мск). По прибытии сотрудники правоохранительных органов в том числе заметили БПЛА в небе.
Кроме того, беспилотники обнаружили в небе над Западным центром снабжения боеприпасов Бундесвера в Дорстене, а также над объектами в Бохуме, Оберхаузене и Эссене.
«В настоящее время подобные инциденты в Германии участились — органы безопасности подозревают шпионаж», — говорится в материале.
Ранее, 13 декабря 2024 года, Der Spiegel сообщил, что в Германии над американской авиабазов Рамштайн, химической компанией BASF и немецким концерном Rheinmetall заметили неопознанные БПЛА. Отмечается, что негативного воздействия на работу объектов беспилотники не оказали.