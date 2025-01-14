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Назначен новый вице-министр культуры и информации

14 января 2025 года назначен новый вице-министр культуры и информации РК. Им стал Айбек Сыдыков, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен на должность вице-министра культуры и информации».

говорится в сообщении.

Айбек Сыдыков родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2006 году экскурсоводом в КГКП «Музей истории города Алматы».

В 2007—2015 годах — научный сотрудник, заместитель директора, директор КГКП «Музей истории города Алматы».

2015−2016 годы — директор КГКП «Объединение музеев города Алматы».

2016−2022 годы — руководитель музейного отдела, заместитель директора РГКП «Государственный музей “Центр сближения культур”.

С 2022 года по настоящее время — заместитель директора ГРКП «Национальный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.