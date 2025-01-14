Финляндия предоставит НАТО отчет о задержании танкера Eagle S

Финская полиция задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука в связи с подозрением в причастности судна к повреждению электрокабеля EstLink 2 и четырех кабелей связи в Финском заливе.
«Мы предоставим нашим союзникам пошаговый отчет о финской модели (действий в отношении Eagle S — ред.), которую мы использовали начиная с 25 декабря», — сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте и премьером Эстонии Кристеном Михалом в Хельсинки. Трансляцию вел телерадиовещатель Yle.
Во вторник в Финляндии проходит саммит стран НАТО Балтийского региона. Тема встречи — безопасность региона Балтийского моря в свете недавних повреждений подводных кабелей, увеличение присутствия НАТО в Балтийском море и реагирование на угрозу, создаваемую танкерами, которые, по мнению западных стран, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов. Во встрече принимают участие генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер Швеции Ульф Кристерссон, а также вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.
В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабели в Финском заливе, при этом финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.