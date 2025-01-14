Лукашенко упрекнул главу МИД Рыженкова: «Избавляемся от “ненужных” людей?»

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул министра иностранных дел за якобы избавление от «ненужных людей», сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Это замечание прозвучало 14 января, когда белорусский президент провел первый кадровый день в 2025 году.
В частности, обратившись к Рыженкову, Лукашенко заметил, не избавляется ли глава дипведомства от «ненужных людей».
— Я так понимаю, вы избавляетесь от ненужных людей. Хотя, как они могут быть ненужными? — спросил глава республики министра.
На что Рыженков ответил, что он не избавляется от «ненужных людей», но наоборот необходимые на данный момент для страны направления старается укрепить наиболее подготовленными кадрами. А кадровые назначения в МИД 14 января глава ведомства назвал важным шагом вперед. Для назначенных чиновников он это назвал еще возможностью проявить себя на самостоятельной работе за рубежом в соответствии с принципами ротации дипломатической службы.
— Действительно мне и в Турции, и в Израиле, и во всех странах СНГ, и на Кубе нужны очень грамотные, подготовленные специалисты, — заметил Рыженков.
Здесь же Александр Лукашенко спросил, кто будет вместо Юрия Ярошевича, который возглавит дипмиссию в Израиле, и поинтересовался, все ли хорошо в Министерстве промышленности, если перспективные заместители направляются на внешнеполитическую службу — «людей выхватывают из команды».
Кроме того, президент Беларуси потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД: «Никакой размазни быть не должно».
Тем временем глава Администрации президента сказал, что Лукашенко раскритиковал инвестпрограмму и отказался провести совещание.