Лукашенко упрекнул главу МИД Рыженкова: «Избавляемся от “ненужных” людей?»

На что Рыженков ответил, что он не избавляется от «ненужных людей», но наоборот необходимые на данный момент для страны направления старается укрепить наиболее подготовленными кадрами. А кадровые назначения в МИД 14 января глава ведомства назвал важным шагом вперед. Для назначенных чиновников он это назвал еще возможностью проявить себя на самостоятельной работе за рубежом в соответствии с принципами ротации дипломатической службы.