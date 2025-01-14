Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры

«Мы в регионе знаем, какая на самом деле сложная, непростая, ответственная служба у каждого сотрудника прокуратуры, и видим эту работу как жители Самарской области. Во взаимодействии с вами наша работа становится эффективнее, она становится более точной и конкретной. Вы позволяете нам в муниципальных образованиях, в министерствах и даже заместителям губернатора и губернатору не забывать о тех указах Президента, которые мы должны выполнять», — сказал Вячеслав Федорищев.