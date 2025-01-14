На инаугурацию Трампа привезут мусоровоз

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября 2024 года. Это были 60-е выборы главы государства, на которых избрали 47-го президента США. Республиканец обошел демократку Камалу Харрис, набрав более 270 голосов выборщиков. Трамп стал вторым в истории США президентом, сумевшим вернуться на пост после предыдущего поражения.