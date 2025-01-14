Швед: миссия СНГ всегда дает самую независимую оценку выборам

При этом он отметил, что выборы 2025 года станут знаковыми с учетом того, что произошло в 2020-м.
«Сегодняшняя избирательная кампания является знаковой с точки зрения событий 2020 года, когда была попытка государственного переворота в стране, использовались различные механизмы, известные во всем мире, чтобы свергнуть конституционную власть».
При этом он подчеркнул, что в Беларуси знают о планах недругов страны.
«Наши враги, предпринимали различные формы и методы для этих целей, сегодня их замыслы нам хорошо известны. Мы отслеживаем все процессы со стороны оппонентов — тех, кто не желает, чтобы наша страна в соответствии с нашим законодательством развивалась, чтобы наши граждане реализовывали свои законные права».
Швед подчеркнул, что в Генпрокуратуру не поступали жалобы, связанные с прохождением электоральной кампании.
«В настоящее время к нам не поступали жалобы и обращения. На рассмотрении в органах прокуратуры не имеются никаких сведений о том, что кто-то где-то нарушает законодательство, связанное с выборами главы государства».