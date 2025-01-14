Швед: миссия СНГ всегда дает самую независимую оценку выборам

«Наши враги, предпринимали различные формы и методы для этих целей, сегодня их замыслы нам хорошо известны. Мы отслеживаем все процессы со стороны оппонентов — тех, кто не желает, чтобы наша страна в соответствии с нашим законодательством развивалась, чтобы наши граждане реализовывали свои законные права».