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Швед: миссия СНГ всегда дает самую независимую оценку выборам

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Миссия наблюдателей СНГ всегда представляет самую независимую и объективную оценку белорусским выборам, заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на встрече с главой штаба миссии наблюдателей СНГ, первым заместителем генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым.

Источник: Sputnik.by

При этом он отметил, что выборы 2025 года станут знаковыми с учетом того, что произошло в 2020-м.

«Сегодняшняя избирательная кампания является знаковой с точки зрения событий 2020 года, когда была попытка государственного переворота в стране, использовались различные механизмы, известные во всем мире, чтобы свергнуть конституционную власть».

заявил Швед.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси знают о планах недругов страны.

«Наши враги, предпринимали различные формы и методы для этих целей, сегодня их замыслы нам хорошо известны. Мы отслеживаем все процессы со стороны оппонентов — тех, кто не желает, чтобы наша страна в соответствии с нашим законодательством развивалась, чтобы наши граждане реализовывали свои законные права».

сказал генеральный прокурор.

Швед подчеркнул, что в Генпрокуратуру не поступали жалобы, связанные с прохождением электоральной кампании.

«В настоящее время к нам не поступали жалобы и обращения. На рассмотрении в органах прокуратуры не имеются никаких сведений о том, что кто-то где-то нарушает законодательство, связанное с выборами главы государства».

сказал он.
СНГ