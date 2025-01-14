Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии

Она подчеркнула, что власти Молдавии предпринимают усилия для подключения 12 населенных пунктов, находящихся под контролем Кишинева, но подключенных к энергетической системе Приднестровья. «Для этого необходимо согласие Тирасполя. В случае подключения этих населенных пунктов к газовой системе потребуется больше времени, но важно выполнить эти задачи», — заявила Санду. Она также признала, что цены на электро- и теплоэнергию значительно выше, чем в непризнанной ПМР. «Я прекрасно понимаю, что и на правом берегу Днестра людям тяжело платить рыночные цены за газ и электроэнергию. Мы проходим через сложный период — международные цены очень высоки. Мы можем предлагать лишь то, что позволяют ресурсы страны», — добавила Санду.