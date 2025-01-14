Санду рассказала, как Молдавия обеспечивает потребности в электроэнергии

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
«Правый берег покрывает почти половину своих потребностей за счет внутренних источников, остальная часть электроэнергии поступает по импорту, преимущественно из Румынии», — сказала Санду на брифинге по итогам заседания совбеза республики.
Она подчеркнула, что власти Молдавии предпринимают усилия для подключения 12 населенных пунктов, находящихся под контролем Кишинева, но подключенных к энергетической системе Приднестровья. «Для этого необходимо согласие Тирасполя. В случае подключения этих населенных пунктов к газовой системе потребуется больше времени, но важно выполнить эти задачи», — заявила Санду. Она также признала, что цены на электро- и теплоэнергию значительно выше, чем в непризнанной ПМР. «Я прекрасно понимаю, что и на правом берегу Днестра людям тяжело платить рыночные цены за газ и электроэнергию. Мы проходим через сложный период — международные цены очень высоки. Мы можем предлагать лишь то, что позволяют ресурсы страны», — добавила Санду.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.