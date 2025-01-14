Беспрозванных снова разочаровался уровнем медицины в Калининградской области, больницы ждут обновления

Алексей Беспрозванных снова разочаровался уровнем медицины в Калининградской области. Об этом губернатор региона написал в своём телеграм-канале.
Чиновник нагрянул с проверкой в поликлинику на Университетской и в ЦГКБ: «Уже не раз убеждался, что отчёты по здравоохранению не отражают реальной картины, с которой сталкиваются жители. Проверил состояние учреждения, оснащённость кадрами и оборудованием. Пообщался с руководством о работе в новогодние каникулы и, главное, с пациентами».
Беспрозванных поручил провести косметический и капитальный ремонт фасада поликлиники, а также закупить новое оборудование. В ближайшее время на Университетскую должен поступить рентген-аппарат.
Что касается дефицита кадров, то он актуален не только для Калининграда, но и всей области. Проблему будут решать, обучая специалистов на востоке региона. «В рамках федерального проекта “Медицинские кадры” поставили цель снизить пополнить штат врачей до 2030 года», — написал губернатор.
На Сельме открыли новую поликлинику, из-за которой Беспрозванных отчитал коллег.