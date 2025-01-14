Беспрозванных снова разочаровался уровнем медицины в Калининградской области, больницы ждут обновления

Чиновник нагрянул с проверкой в поликлинику на Университетской и в ЦГКБ: «Уже не раз убеждался, что отчёты по здравоохранению не отражают реальной картины, с которой сталкиваются жители. Проверил состояние учреждения, оснащённость кадрами и оборудованием. Пообщался с руководством о работе в новогодние каникулы и, главное, с пациентами».