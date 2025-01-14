Писториус предупредил, что у границы с Украиной появится Patriot

В списке бундесвера значатся две пусковые установки Patriot, а также ЗРК IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, два зенитных танка Gepard с запасными частями и снарядами к ним и две РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, а также 12 машин кинетической защиты (Diehl Defence) и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.