Назначена министр культуры Самарской области

После этого в течение 17 лет Ирина Калягина работала в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на разных должностях, от лектора до замдиректора по научной работе. В 2004 году она стала консультантом департамента культуры министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области.