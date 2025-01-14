Назначена министр культуры Самарской области

Ирина Калягина родилась в Куйбышеве. Она окончила исторический факультет Куйбышевского государственного университета.
После этого в течение 17 лет Ирина Калягина работала в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина на разных должностях, от лектора до замдиректора по научной работе. В 2004 году она стала консультантом департамента культуры министерства культуры, спорта и молодежной политики Самарской области.
В 2006 году Ирина Калягина стала руководителем управления ресурсного обеспечения и межтерриториального взаимодействия регионального министерства культуры.
С 2008 года чиновница замещала профильного министра. Одновременно с этим с 2015 года Ирина Калягина курировала департамент стратегического планирования и развития отрасли областного минкульта.
В 2023 году при прежнем губернаторе Самарской области Дмитрии Азарове Ирина Калягина была назначена министром культуры. В этой же должности она продолжила работать и при новом главе региона Вячеславе Федорищеве.