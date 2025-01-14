Какие инициативы выдвинул Шавкат Мирзиёев на саммите в Абу-Даби

«В настоящее время совместно с иностранными партнерами реализуется более 50 крупных проектов на сумму свыше $26 млрд по производству в целом 24 гигаватт электроэнергии. К 2030 году планируем увеличить долю возобновляемых источников энергии в нашей стране до 54%. Сегодня “зеленое” развитие в Узбекистане поднято на уровень общенационального движения. Намерены и дальше укреплять региональное сотрудничество в этой сфере и превратить Центральную Азию в один из центров развития “зеленой” экономики и “чистой энергии”.