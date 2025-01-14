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Алексей Логвиненко лично опроверг слухи о своей отставке

Ростовская область, 14 января 2025. DON24.RU. Глава городской администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опроверг слухи о своей досрочной отставке. Комментарий он дал на встрече с журналистами, передает телеканал «ДОН 24».

«Заявления никакого не писал. Полномочия у меня завершаются в октябре 2025 года. Принять решение о досрочной отставке может только Городская дума. А там — в жизни все бывает», — улыбаясь, сказал Алексей Логвиненко.

Также мэр донской столицы отметил, что не знает, кто может распространять такую информацию.

Сегодня он присутствовал на расширенном совещании, на котором обсуждались планы по празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне и другие задачи.

В администрации планировали, в частности, размер выплат, положенный ветеранам, выпуск тематической литературы и проведение мероприятий для школьников.