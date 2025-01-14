Алексей Логвиненко лично опроверг слухи о своей отставке

«Заявления никакого не писал. Полномочия у меня завершаются в октябре 2025 года. Принять решение о досрочной отставке может только Городская дума. А там — в жизни все бывает», — улыбаясь, сказал Алексей Логвиненко.
Также мэр донской столицы отметил, что не знает, кто может распространять такую информацию.
Сегодня он присутствовал на расширенном совещании, на котором обсуждались планы по празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне и другие задачи.
В администрации планировали, в частности, размер выплат, положенный ветеранам, выпуск тематической литературы и проведение мероприятий для школьников.