НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск

«Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой», — сказал Туск.
При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи.
«Все участники встречи и генеральный секретарь НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод, так сказать посреди Балтики», — добавил польский премьер.