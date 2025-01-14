НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск

«Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой», — сказал Туск.