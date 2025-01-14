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НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил Туск

ВАРШАВА, 14 янв — РИА Новости. Страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтики, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после окончания саммита стран НАТО Балтийского региона.

Источник: РИА "Новости"

«Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой», — сказал Туск.

При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи.

«Все участники встречи и генеральный секретарь НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод, так сказать посреди Балтики», — добавил польский премьер.

НАТО