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Анфимов: избирательная кампания в Беларуси проходит на высоком уровне

МИНСК, 14 янв — Sputnik. Президентская избирательная кампания в Беларуси проходит на высоком организационном уровне, заявил журналистам глава штаба миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид после встречи с генеральным прокурором республики Андреем Шведом, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Эта электоральная кампания проходит на очень высоком организационном уровне. Подготовлены все практически органы власти к проведению этой кампании. Все знают цели и задачи, которые перед ними стоят, особенно властные структуры».

сказал он.

Анфимов отметил работу власти с электоратом за последние несколько лет в стране.

«Могу сказать, что очень большой сдвиг произошел в отношении между властью и людьми. И люди, действительно, сегодня нацелены на то, чтобы сделать очень конструктивный, объективный выбор».

сообщил первый замгенсека.

При этом он подчеркнул, что это 13-я миссия наблюдателей от СНГ, которая работает в республике.

«За время работы наших миссий в Республике Беларусь у нас не было практически ни одного серьезного замечания, которое могло бы повлиять на ход избирательной кампании».

отметил Анфимов.

По его словам, сейчас в Беларуси уже находятся 40 международных долгосрочных наблюдателей от СНГ.

В свою очередь Швед сообщил миссии наблюдателей СНГ, что угрозы избирательному суверенитету нет.

«Проинформированы наблюдатели о том, что обстановка в стране абсолютно спокойная, контролируемая, нет никаких предпосылок и угроз для того, чтобы избирательный суверенитет нашей страны был подвергнут угрозам и вызовам», — сказал он.

СНГ