Анфимов: избирательная кампания в Беларуси проходит на высоком уровне

«Эта электоральная кампания проходит на очень высоком организационном уровне. Подготовлены все практически органы власти к проведению этой кампании. Все знают цели и задачи, которые перед ними стоят, особенно властные структуры».
Анфимов отметил работу власти с электоратом за последние несколько лет в стране.
«Могу сказать, что очень большой сдвиг произошел в отношении между властью и людьми. И люди, действительно, сегодня нацелены на то, чтобы сделать очень конструктивный, объективный выбор».
При этом он подчеркнул, что это 13-я миссия наблюдателей от СНГ, которая работает в республике.
«За время работы наших миссий в Республике Беларусь у нас не было практически ни одного серьезного замечания, которое могло бы повлиять на ход избирательной кампании».
По его словам, сейчас в Беларуси уже находятся 40 международных долгосрочных наблюдателей от СНГ.
В свою очередь Швед сообщил миссии наблюдателей СНГ, что угрозы избирательному суверенитету нет.
«Проинформированы наблюдатели о том, что обстановка в стране абсолютно спокойная, контролируемая, нет никаких предпосылок и угроз для того, чтобы избирательный суверенитет нашей страны был подвергнут угрозам и вызовам», — сказал он.