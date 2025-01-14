Украина, авиакатастрофа в Актау, Трамп: главное из заявлений главы МИД РФ Лаврова

Украинский конфликт
Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны к переговорам по украинскому конфликту. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что гарантии безопасности будут обсуждаться для страны, «которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии».
Лавров отметил, что при переговорах главным должен был евразийский контекст, то есть по итогам завершения противостояния западная часть континента не должна огораживаться от азиатских государств. При этом угрозы на границе с европейскими государствами для России должны быть нейтрализованы.
Авиакатастрофа в Актау
Комментируя расследование авиакатастрофы в Актау, Лавров сказал, что не следует «нагнетать атмосферу» и необходимо дождаться итогов расследования. Министр подчеркнул, что некоторые СМИ используют информацию, которая не подтверждается данными из расшифровки черных ящиков.
США
Лавров отметил многочисленные внутренние проблемы США, которые требуют решения, тогда как Белый дом направляет бюджет страны на Украину.
Глава МИД также констатировал, что традиция американских демократов — «напоследок нагадить» — сохранилась. Перед уходом Барака Обамы, как и перед уходом Джо Байдена, представители партии стараются навредить следующей администрации.
Лавров напомнил о заявлении Байдена о курсе на поддержку Украины. Глава дипломатического ведомства заметил, что США поставило под ружье 50 стран, чтобы помогать Киеву, а на самом деле — воевать руками украинцев против России.
Министр подчеркнул, что страны Запада не несут наказания за вмешательство в дела других государств, и отметил, что США считают, что вправе «вершить судьбы всех народов мира».
О заявлениях Трампа
Лавров уточнил, что никаких переговоров с командой избранного президента США Дональда Трампа о встрече американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным не ведется, инициатив со стороны Вашингтона пока не было.
Глава МИД также оценил план Трампа о покупке Гренландии. Лавров считает, что в этом вопросе следует послушать «гренландцев», как сделала Россия с жителями Крыма, Донбасса и Новороссии.
Многополярность
Лавров считает, что происходящее в мире сейчас можно назвать периодом противостояния сторонников миропорядка, который сложился по итогам Второй мировой войны, и тех, кого он не устраивает.
Цель Запада, по словам министра, — ослабление России в геополитическом плане с помощью создания на ее границах прямых военных угроз.
Необходимость реформы ООН
«Что касается реформы Совета Безопасности, то да, она нужна, потому что те страны, которые несут особую ответственность в мировой экономике, мировых финансах, мировой политике, военных раскладах, далеко не все они представлены в Совете Безопасности ООН», — цитируют министра «Ведомости». В качестве примера Лавров назвал Китай, Индию и Бразилию.