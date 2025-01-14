Украина, авиакатастрофа в Актау, Трамп: главное из заявлений главы МИД РФ Лаврова

Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны к переговорам по украинскому конфликту. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что гарантии безопасности будут обсуждаться для страны, «которая сейчас называется Украина, или части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии».