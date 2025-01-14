В США допустили возможность требовать от Украины признать потерю территорий

«Это правда, что мы могли бы отрезать (помощь — ред.) Украине. Мы могли бы сказать: “Вы ничего больше не получите, если не согласитесь, что Россия получит X процентов вашей территории”. Это вариант, доступный нам», — сказал он в интервью газете New York Times.
При этом Салливан подчеркнул, что Белый дом не хочет этого делать.
«Я не думаю, что США должны говорить Украине: “Вы просто должны сдаться. Мы закончим, если вы не сдадитесь”. Я считаю, что это ненадлежащее использование американского влияния», — добавил чиновник.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, «с учетом этой авантюры», разговаривать с Украиной Россия не будет.