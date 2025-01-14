Лукашенко сказал найти «правильную дорогу» в отношениях Беларуси и Израиля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января, во вторник, принимая кадровые решения, сказал найти «правильную дорогу» в отношениях Беларуси и Израиля, сообщает БелТА.
Глава государства отметил, что не знает, как новому послу Беларуси в Израиле Юрию Ярошевичу будет там работаться, «там непросто будет»:
— Но если он найдет правильную дорогу, то с Израилем у нас также будут добрые отношения, — подчеркнул президент Беларуси.
Он акцентировал внимание на то, что в Израиле есть много тез, кто не хотел бы выстраивать отношения с Беларусью, однако большинство людей ценят страну. Александр Лукашенко заметил, что в Израиле предостаточно белорусов, уехавших туда, а также их детей.
— Как там строить отношения, я думаю, ты лучше меня знаешь, — сказал президент, обращаясь к послу Беларуси в Израиле.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу МАРТ и министра по налогам и сборам.
Кроме того, Лукашенко высказался о налоговых льготах у белорусов: «Кто должен иметь поддержку и льготы, тот должен иметь. Кто нет, значит, нет».
Также глава государства потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД: «Никакой размазни быть не должно».