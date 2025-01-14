Лукашенко сказал найти «правильную дорогу» в отношениях Беларуси и Израиля

Он акцентировал внимание на то, что в Израиле есть много тез, кто не хотел бы выстраивать отношения с Беларусью, однако большинство людей ценят страну. Александр Лукашенко заметил, что в Израиле предостаточно белорусов, уехавших туда, а также их детей.