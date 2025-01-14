Олжас Бектенов дал ряд поручений по качественной подготовке к зимним играм в Харбине и Милане

«Глава государства поставил четкие задачи по спорту высших достижений. При этом выбор видов спорта должен иметь научную основу и исходить из нашей страновой специфики. Решение этого вопроса должно упорядочить и деятельность спортивных Федераций, их работу на международном, республиканском и местном уровнях. Министерству туризма и спорта совместно с местными исполнительными органами необходимо принять меры по развитию детско-юношеского спорта, созданию и поддержке спортивных школ и секций. Надо активизировать работу по развитию спортивной медицины. Мы все должны работать над повышением конкурентоспособности казахстанского спорта».