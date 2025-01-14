Олжас Бектенов дал ряд поручений по качественной подготовке к зимним играм в Харбине и Милане

С докладом выступил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
IX зимние Азиатские игры пройдут с 7 по 14 февраля 2025 года в китайском городе Харбин. Сборная Казахстана примет участие в 6 видах спорта по 10 дисциплинам. На сегодня утвержден количественный состав — 138 спортсменов. Предстоящие зимние Азиатские игры позволят провести качественную подготовку к Олимпийским играм, которые пройдут в 2026 году в Милане.
Отмечено, что проведение крупных спортивных мероприятий стимулирует интерес населения страны к занятиям зимними видами спорта, а также способствует развитию туризма. В этой связи отмечена важность доступности объектов спортивной инфраструктуры для казахстанцев.
«Все спортивные объекты должны оставаться доступными для широких масс населения. Это увеличит число занимающихся спортом, а также благоприятно скажется на развитии бизнеса в сфере услуг вокруг этих объектов. Акиматам и бизнесу надо активнее работать в этом направлении. Только так мы можем рассчитывать на массовость, а это даст мультипликативный эффект для бизнеса и населенных пунктов вокруг таких спортивно-туристических объектов».
Премьер-министр поручил Министерству туризма и спорта совместно с акиматами активизировать работу по привлечению инвесторов и созданию выгодных условий для строительства спортивной инфраструктуры, в том числе горнолыжных трасс в Алматы, Алматинской области, Восточном Казахстане и других регионах. На сегодня загруженность одного из самых популярных зимних курортов — Шымбулака превышает его проектную мощность в сутки. За 2024 год количество посетителей составило 1,5 млн человек.
По поручению Главы государства принимаются комплексные меры для развития здорового образа жизни и активного участия населения в занятиях физической культурой. За 5 лет в Казахстане построено 215 физкультурных комплексов, 17 плавательных бассейнов, 57 спортивных манежей и свыше 1,5 тыс. спортплощадок. За счет частных инвесторов реализовано 92 проекта.
Руководитель Правительства подчеркнул необходимость усиленной работы по созданию эффективных программ подготовки, ориентированных на олимпийские стандарты. На сегодня отмечается отсутствие точечной подготовки спортсменов, дефицит тренерского состава, низкая конкуренция между регионами по различным видам спорта.
«Глава государства поставил четкие задачи по спорту высших достижений. При этом выбор видов спорта должен иметь научную основу и исходить из нашей страновой специфики. Решение этого вопроса должно упорядочить и деятельность спортивных Федераций, их работу на международном, республиканском и местном уровнях. Министерству туризма и спорта совместно с местными исполнительными органами необходимо принять меры по развитию детско-юношеского спорта, созданию и поддержке спортивных школ и секций. Надо активизировать работу по развитию спортивной медицины. Мы все должны работать над повышением конкурентоспособности казахстанского спорта».
Министерству туризма и спорта, акиматам, всем заинтересованным организациям и компаниям поручено создать необходимые условия для успешного выступления сборной Казахстана в Китае. Министерству иностранных дел — обеспечить соответствующую поддержку по дипломатической линии.
Перед Министерством культуры и информации поставлена задача по обеспечению бесперебойной, качественной трансляции Азиатских игр.
Поручение по усилению работы по качественной подготовке к зимним Олимпийским играм 2026 года дано Министерству туризма и спорта совместно с акиматами, Национальным олимпийским комитетом и федерациями.
В завершение заседания Правительства Премьер-министр отметил заслуги и достижения выдающихся спортсменов-олимпийцев: Владимира Смирнова, Людмилы Прокашевой, Елены Хрусталевой, Дениса Тена, Юлии Галышевой. Олжас Бектенов пожелал спортсменам успешно выступить на предстоящих играх в Харбине.