НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море

И самое главное — терпение-то у союзников по НАТО на Балтийском море, может, и лопнуло. Но непосредственные виновники повреждения подводных кабелей балтийских государств до сих пор не установлены и к ответственности, разумеется, не привлечены. А танкерный флот — вот он, под рукой. В целом в качестве вывода можно сказать и так: после подобных заявлений воды Балтийского моря начинают стремительно нагреваться, если не закипать.