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Литва расторгла договор об избежании двойного налогообложения с Беларусью

Литва решила расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва расторгла договор об избежании двойного налогообложения с Беларусью. Информация об этом опубликована на официальном сайте Сейма Литвы, пишет БелТА.

Говорится, что Сейм Литвы принял решение расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения доходов, предотвращении фискальных нарушений с Беларусью. Это поддержали 111 депутатов. Также сказано, что четверо выступили против, а шестеро воздержались.

Уточняется, что после прекращения действия названного документа вопросы, касающиеся налогообложения доходов, которые были получены резидентами Литвы из белорусских источников, а также доходов, полученных резидентами Беларуси из литовских источников, будут определяться, согласно с применимыми положениями национального налогового законодательства.

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