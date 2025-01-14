Литва расторгла договор об избежании двойного налогообложения с Беларусью. Информация об этом опубликована на официальном сайте Сейма Литвы, пишет БелТА.
Говорится, что Сейм Литвы принял решение расторгнуть соглашение об избежании двойного налогообложения доходов, предотвращении фискальных нарушений с Беларусью. Это поддержали 111 депутатов. Также сказано, что четверо выступили против, а шестеро воздержались.
Уточняется, что после прекращения действия названного документа вопросы, касающиеся налогообложения доходов, которые были получены резидентами Литвы из белорусских источников, а также доходов, полученных резидентами Беларуси из литовских источников, будут определяться, согласно с применимыми положениями национального налогового законодательства.
Кстати, мы писали, что Польша не собирается открывать погранпереходы на границе с Беларусью.
Тем временем Латвия ужесточит правила въезда для граждан СНГ, куда входит Беларусь.
Кроме того, Минтруда назвало сумму взноса в ФСЗН, равную месяцу страхового стажа для пенсии.