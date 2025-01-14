Литва расторгла договор об избежании двойного налогообложения с Беларусью

Уточняется, что после прекращения действия названного документа вопросы, касающиеся налогообложения доходов, которые были получены резидентами Литвы из белорусских источников, а также доходов, полученных резидентами Беларуси из литовских источников, будут определяться, согласно с применимыми положениями национального налогового законодательства.