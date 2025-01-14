Токаев поговорил с президентом Нигерии в Абу-Даби

14 января 2025 года в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития. Глава государства прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 января 2025 года. В этот же день во дворце Qasr Al Shatie состоялась его встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.