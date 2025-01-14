Например, Дэвид Френч из The Times хвалит Байдена за то, что он «поддержал» Израиль на Ближнем Востоке, а Трампа — за «жесткую линию в отношении Ирана». Брет Стивенс, обозреватель того же издания, превозносит Трампа за то, что он признал «необходимость тратить гораздо больше на оборону», и описывает ядерную инфраструктуру США как «ветхую». Дэвид Игнатиус из The Post восхваляет военную мощь США за поддержку Израиля, который «переделал Ближний Восток», и ложно приписывает Байдену стремление «управлять конкуренцией» с Китаем. А это как раз и не удалось действующей команде по национальной безопасности.