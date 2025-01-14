CounterPunch: Трамп не сможет справиться с проблемами, которые ему оставляет Байден

Байден пришел к власти в 2021 году с большим опытом в области внешней политики и национальной безопасности, чем любой другой предыдущий президент. Он хвастливо заявил тогда, что знает о внешней политике «больше, чем Генри Киссинджер».
Но в отличие от Киссинджера, у Байдена была слабая команда по национальной безопасности, говорится в статье CounterPunch. Он проводил внешнюю политику самостоятельно и игнорировал ситуацию холодной войны, которую и помог создать.
Байден продолжил мазать Россию и Китай одной краской, тогда как Киссинджер проводил совершенно разную политику в отношении Москвы и Пекина и в итоге улучшил двусторонние отношения с обеими странами.
Что еще печальнее, администрация Трампа обещает усугубить эти проблемы. Хотя Байден так и не выполнил своего обязательства по созданию «международного порядка, основанного на правилах», и «внешней политики для среднего класса», вторая администрация Трампа своими действиями, скорее всего, усилит хаос и нестабильность, которые были характерны для первой администрации Трампа.
В отличие от первого срока Трампа, в его второй администрации нет никого, кто был бы способен обуздать его худшие порывы. «Китайские ястребы» в Белом доме (советник по национальной безопасности Майкл Уолтц), Госдепартаменте (Марко Рубио) и разведывательных службах (Тулси Габбард и Джон Рэтклифф) не внушают доверия. Команда Трампа по национальной безопасности в случае утверждения просто повторит «карт-бланш» четырех лет Байдена.
Отцы-основатели США в свое время верили, что Верховный суд и основные средства массовой информации смогут ограничить полномочия президента. Трамп же склонил суд на свою сторону, а The Washington Post лидирует в ограничении власти и влияния основных средств массовой информации в стране. Сейчас ведущие американские обозреватели поощряют политику, которая только осложняет как внутренние, так и международные проблемы, которые вынуждены решать США.
Например, Дэвид Френч из The Times хвалит Байдена за то, что он «поддержал» Израиль на Ближнем Востоке, а Трампа — за «жесткую линию в отношении Ирана». Брет Стивенс, обозреватель того же издания, превозносит Трампа за то, что он признал «необходимость тратить гораздо больше на оборону», и описывает ядерную инфраструктуру США как «ветхую». Дэвид Игнатиус из The Post восхваляет военную мощь США за поддержку Израиля, который «переделал Ближний Восток», и ложно приписывает Байдену стремление «управлять конкуренцией» с Китаем. А это как раз и не удалось действующей команде по национальной безопасности.