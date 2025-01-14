«Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии», — говорится в тексте его письменных показаний сенату.
Как добавил Хегсет, операции России в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, амбиции в космосе и Арктике особенно сильные.
По его мнению, Вашингтону требуется модернизация ядерной триады, поскольку от ее возможностей в конечном счете зависит выживание страны. Хегсет согласился и с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника — наивысший приоритет США.
Политик отметил, что готов признать кибератаки как «акт войны», если те причиняют значительный ущерб стране и ее гражданам.
Кандидат на пост главы Пентагона также рассказал, что США при президенте Дональде Трампе намерены сосредоточиться на выстраивании системы сдерживания «агрессии КНР» в Индо-Тихоокеанском регионе.
Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.