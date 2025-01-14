Новый посол Беларуси в Израиле Ярошевич высказался о ситуации в регионе

Новый посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич высказался о ситуации в регионе, передает БелТА.
Отмечается, что структура белорусского экспорта в Израиль является разнообразной и включает довольно широкий спектр товаров, в числе которых мороженое, рыба, рапсовое масло. Все это дает основания полагать, что белорусская продукция интересна рынку, имеется потенциал для наращивания поставок. Тем более, что в последнее время геополитическая ситуация в регионе складывается именно в пользу белорусского экспорта. Так, некоторые страны поставили торговые блоки в отношениях с Израилем, также возникли трудности с доставкой товаров по морскому южному транспортному коридору. Однако это открыло дополнительные возможности для белорусской стороны.
Новый посол Беларуси в Израиле высказал мнение, что ситуация в регионе выстроилась в пользу Беларуси:
— Но хотелось бы все-таки не снимать вот такие сиюминутные сливки, которые образуются (хотя это тоже показательно, что наша экономика смогла настолько быстро отреагировать и заполнить эту нишу), но и какие-то вещи выстраивать уже более системно. Это задача посла и его команды.
У нового главы дипломатической миссии спросили, как в отношениях Беларуси и Израиля, где наблюдались эмоциональные качели от близкого конструктивного общения и дружбы до дипломатических разногласий, подобрать ключ к тому, чтобы установилась стабильное спокойное партнерство.
Ярошевич обратил внимание на то, что для жителей Израиля характерно трепетное отношение к исторической памяти.
— То, как евреи относятся к своей непростой тысячелетней истории или истории ХХ века, которая оставила свои трагические страницы, — это для многих наций могло бы являться примером.
Он заметил, что подобное трепетное отношение характерно и для белорусов — «то, что сейчас происходит в нашей стране, наше волнительно глубокое изучение страниц истории, в том числе трагических, здесь мы схожи».
Новый посол Беларуси в Израиле сказал, что даже история XX века, Холокост смогли показать человечное, братское отношение к еврейскому народу белорусов, среди которых было несколько сотен получивших статус праведников мира. Речь идет о людях, которые ценой своей жизни, героическими усилиями спасали евреев во время Великой Отечественной войны.
— Вот эти вещи, я полагаю, в Тель-Авиве или Иерусалиме надо освежить. Вот эти вещи, я полагаю, в Тель-Авиве или Иерусалиме надо освежить.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал найти «правильную дорогу» в отношениях Беларуси и Израиля.
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