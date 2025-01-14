Новый посол Беларуси в Израиле Ярошевич высказался о ситуации в регионе

Отмечается, что структура белорусского экспорта в Израиль является разнообразной и включает довольно широкий спектр товаров, в числе которых мороженое, рыба, рапсовое масло. Все это дает основания полагать, что белорусская продукция интересна рынку, имеется потенциал для наращивания поставок. Тем более, что в последнее время геополитическая ситуация в регионе складывается именно в пользу белорусского экспорта. Так, некоторые страны поставили торговые блоки в отношениях с Израилем, также возникли трудности с доставкой товаров по морскому южному транспортному коридору. Однако это открыло дополнительные возможности для белорусской стороны.