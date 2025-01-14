Путин: Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям

Так, указал президент, за десять лет кратно выросли объемы валового регионального продукта. В Крыму — в 3,7 раз, а в Севастополе — в 8,7 раз. Также, отметил глава государства, динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития. «Важно и то, что существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом в Республике Крым — в 5 раз, а в Севастополе — в 4,5 раза», — подчеркнул Путин.