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Путин: Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. С момента воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям, в том числе и по качеству жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию этих регионов.

Источник: РИА "Новости"

«Сразу отмечу, что за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», — сказал глава государства, открывая совещание.

Так, указал президент, за десять лет кратно выросли объемы валового регионального продукта. В Крыму — в 3,7 раз, а в Севастополе — в 8,7 раз. Также, отметил глава государства, динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития. «Важно и то, что существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом в Республике Крым — в 5 раз, а в Севастополе — в 4,5 раза», — подчеркнул Путин.

По его мнению, эффективно работает механизм свободной экономической зоны, и объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов.

Путин Владимир