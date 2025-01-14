В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей

«В целом, в ближайшие три года только в рамках упомянутой госпрограммы планируется завершить работы более че на 230 объектах капитального строительства и выполнить 32 мероприятия. Федерально финансирование предполагается в объеме свыше 316 миллиардов рублей», — сказал президент.
Он подчеркнул, что серьезные средства, которые выделяются, требуют рачительного отношения, строго контроля за их целевым использованием. Также глава государства поручил главам регионов задействовать возможности новых национальных проектов, запускаемых с этого года.
В этом году в Крыму реализуются 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.