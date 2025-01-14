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В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. 316 миллиардов рублей предусмотрено на возведение объектов капитального строительства в Крыму в рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Источник: Reuters

«В целом, в ближайшие три года только в рамках упомянутой госпрограммы планируется завершить работы более че на 230 объектах капитального строительства и выполнить 32 мероприятия. Федерально финансирование предполагается в объеме свыше 316 миллиардов рублей», — сказал президент.

Он подчеркнул, что серьезные средства, которые выделяются, требуют рачительного отношения, строго контроля за их целевым использованием. Также глава государства поручил главам регионов задействовать возможности новых национальных проектов, запускаемых с этого года.

В этом году в Крыму реализуются 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Путин Владимир