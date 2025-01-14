В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. 316 миллиардов рублей предусмотрено на возведение объектов капитального строительства в Крыму в рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.