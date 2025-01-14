Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет

«С 2014 года по сегодняшний день Севастополь серьезно вырос. Если сегодня в Севастополе проживает уже 561 тысяча человек, а в 2014 году это было 340 тысяч человек. То есть мы видим, что у нас на 43 процента, по сравнению с 2014 годом, вырос город. Конечно, это благодаря тому, что качество жизни улучшается, и люди принимают решение переехать в Севастополь».