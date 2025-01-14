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Развожаев оценил рост населения Севастополя за десять лет

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Население Севастополя выросло за 10 лет на 43% до 561 тысячи человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

«С 2014 года по сегодняшний день Севастополь серьезно вырос. Если сегодня в Севастополе проживает уже 561 тысяча человек, а в 2014 году это было 340 тысяч человек. То есть мы видим, что у нас на 43 процента, по сравнению с 2014 годом, вырос город. Конечно, это благодаря тому, что качество жизни улучшается, и люди принимают решение переехать в Севастополь».

доложил Развожаев