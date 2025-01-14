В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине

В частности, Украина получила 600 оснащённых вооружением БПЛА HF-1, 50 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями для них, 46 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, а также 43 разведывательных БПЛА Songbird.
Также Украина получила боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра и 19 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.