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В Германии раскрыли, что вошло в новый пакет военной помощи Украине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Германия на фоне визита на Украину министра обороны Бориса Писториуса объявила во вторник о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в него в числе прочего вошли 20 бронеавтомобилей MRAP и более 700 беспилотников разных типов, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ.

Источник: AP 2024

В частности, Украина получила 600 оснащённых вооружением БПЛА HF-1, 50 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями для них, 46 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, а также 43 разведывательных БПЛА Songbird.

Также Украина получила боеприпасы для танков Leopard 1, 14 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра и 19 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

НАТО