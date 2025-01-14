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Лукашенко спросил, кто будет встречать иностранных гостей в Дворце Независимости

Лукашенко спросил у Рыженкова, кто будет встречать иностранных гостей во Дворце Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января 2025 года задал министру иностранных дел Максиму Рыженкову вопрос про встречу иностранных гостей во Дворце Независимости в Минске. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале Первого информационного телеканала.

Глава государства поинтересовался у Рыженкова, определился ли МИД с тем, кто вместо экс-начальника службы государственного протокола Министерства иностранных дел, назначенного новым послом Беларуси в Израиле Юрия Ярошевича, будет встречать иностранных гостей во Дворце Независимости в Минске.

— У нас есть кандидаты, — заверил Максим Рыженков.

В свою очередь, Ярошевич обратил внимание на то, что в системе Министерства иностранных дел работает много талантливых, видных людей с харизмой.

— Я вам не обещаю, что он же будет такой же рыжий, как я. Но я обещаю, что это будет достойный человек, — сказал в интервью Первому информационному телеканалу Юрий Ярошевич.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул главу МИД Рыженкова: «Избавляемся от “ненужных” людей?».

Кроме того, глава государства потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД: «Никакой размазни быть не должно».

Также мы писали, что президент сказал найти «правильную дорогу» в отношениях Беларуси и Израиля.