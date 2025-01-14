Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: США будут при Трампе добиваться урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Следующий президент США Дональд Трамп попытается добиться урегулирования конфликта на Украине максимально выгодным для Киева образом. С таким заявлением выступил выдвинутый Трампом на пост министра обороны США Пит Хегсет.

Источник: AP 2024

Претендента на должность главы Пентагона попросили уточнить на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, идет ли речь о том, что новая вашингтонская администрация, заступающая 20 января, планирует «бросить Украину». «Это политическое решение президентского уровня. Он (Трамп — прим. ТАСС) совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта», — ответил Хегсет. «Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень», — утверждал при этом кандидат на должность главы Пентагона.

«Мы бы хотели видеть это настолько выгодным для украинцев, насколько возможно», — сказал Хегсет. «Однако эта война должна закончиться», — подчеркнул он.

Трамп Дональд