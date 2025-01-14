Хегсет: США будут при Трампе добиваться урегулирования на Украине

Претендента на должность главы Пентагона попросили уточнить на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры, идет ли речь о том, что новая вашингтонская администрация, заступающая 20 января, планирует «бросить Украину». «Это политическое решение президентского уровня. Он (Трамп — прим. ТАСС) совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта», — ответил Хегсет. «Мы знаем, кто является агрессором. Мы знаем, кто хороший парень», — утверждал при этом кандидат на должность главы Пентагона.