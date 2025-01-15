Глава Самары провел экскурсию для ученицы школы № 6

— Подарков Таня не просила, хотела просто посмотреть здание администрации «изнутри». Отказать я, конечно, не смог, меня подкупила и эта открытка, и эта простая просьба 8-летней девочки. Интересно, что работать в администрации Таня не хочет, ее мечта — стать художником, — отметил Иван Носков.