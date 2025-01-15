Здесь Осе свои

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что политическая напряженность в муниципалитете может разрешиться при участии краевых властей. «Последнее слово остается за администрацией губернатора с ее способностью договариваться с оппозиционными депутатами. В сложившейся ситуации возможны несколько вариантов. Первый — краевые власти перестанут поддерживать Алексея Григорьева и согласуют альтернативного кандидата, чтобы не конфликтовать с большинством в думе. Второй — попытаются переломить ситуацию и сформировать большинство в поддержку действующего главы. Тем более что для этого достаточно переубедить всего двух-трех депутатов, повоевать можно. Пока последний вариант наиболее вероятный», — полагает эксперт.