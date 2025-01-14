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Кандидат в шефы Пентагона высказался о планах Трампа по Украине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует урегулировать ситуацию на Украине на выгодных для Киева условиях, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената в Конгрессе США, на которых рассматривалась его кандидатура.

Источник: AP 2024

«Он (Дональд Трамп — прим. ред.) совершенно ясно дал понять, что хотел бы видеть завершение этого конфликта. Мы бы хотели видеть его настолько выгодным для украинцев, насколько это возможно», — утверждает он.

По словам Хегсета, они бы хотели, чтобы это урегулирование было максимально выгодно для украинцев.

Ранее во вторник Хегсет заявил о важности «активного сдерживания» России от действий, направленных против ключевых интересов США. Он выступил с утверждением, что Россия продолжает предпринимать шаги, направленные на расширение своего влияния, и подчеркнул, что США должны активно противодействовать этим попыткам.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Трамп Дональд