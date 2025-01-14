Власти США исключат Кубу из списка государств-спонсоров терроризма

Соответствующее объявление американские власти могут сделать во вторник, 14 января. При этом агентство отмечает, что данное решение может быть пересмотрено уже на следующей неделе, когда в должность президента США вступит республиканец Дональд Трамп, поскольку его кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио является ярым сторонником ограничительных мер в отношении островного государства.