Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти США исключат Кубу из списка государств-спонсоров терроризма

Администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее объявление американские власти могут сделать во вторник, 14 января. При этом агентство отмечает, что данное решение может быть пересмотрено уже на следующей неделе, когда в должность президента США вступит республиканец Дональд Трамп, поскольку его кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио является ярым сторонником ограничительных мер в отношении островного государства.

санкции