Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Господин Мирзоян также заявил о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве с США в атомной сфере («Соглашение 123»). По его словам, Армения также намерена присоединиться к коалиции, которую возглавляет США, по борьбе с ИГ («Исламское государство»; признано террористическим и запрещено в РФ).