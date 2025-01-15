В Южной Корее следователи намерены задержать отстраненного президента

«Следователи в среду (по местному времени — ред.) прибыли к президентской резиденции для второй попытки задержания отстраненного президента… Следователи вступили в противостояние с президентской службой безопасности после предъявления ордеров на обыск и задержание… Юристы Юна говорят, что ордер на задержание Юна “недействителен”, — передает агентство.
Как отмечается, примерно 30 законодателей из правящей партии пытались препятствовать попытке исполнения ордера. Согласно агентству, полиция задействовала примерно 3 тысячи сотрудников у резиденции для обеспечения доступа к резиденции. Кроме того, следователи предупредили, что могут задержать тех, кто будет препятствовать исполнению ордера, добавляет агентство.
Ранее агентство Рёнхап передавало, что подразделения военных, охраняющие резиденцию Юн Сок Ёля, согласились пустить следователей по ордеру на арест главы государства. Отмечалось, что новая попытка ареста может быть предпринята уже ранним утром 15 декабря.
Ранее оппозиционная Объединенная демократическая партия обвинила службу охраны южнокорейского лидера в подготовке к использованию боевых патронов для противодействия попыткам следователей исполнить первый ордер суда на арест президента. Сообщалось, что служба охраны президента якобы «готовится к яростному сопротивлению» в случае повторной попытки исполнения ордера. Служба охраны в ответ назвала обвинения в свой адрес «абсолютно не соответствующими действительности» и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации.
Южнокорейские следователи 3 января попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента Юн Сок Ёля, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.