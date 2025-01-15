В Южной Корее следователи намерены задержать отстраненного президента

Ранее оппозиционная Объединенная демократическая партия обвинила службу охраны южнокорейского лидера в подготовке к использованию боевых патронов для противодействия попыткам следователей исполнить первый ордер суда на арест президента. Сообщалось, что служба охраны президента якобы «готовится к яростному сопротивлению» в случае повторной попытки исполнения ордера. Служба охраны в ответ назвала обвинения в свой адрес «абсолютно не соответствующими действительности» и пригрозила привлечением к юридической ответственности за распространение ложной информации.