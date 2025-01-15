Новости СВО. ВС РФ освободили Нескучное, давят ВСУ под Лиманом, на Украине ловят авиатехников, 15 января

Самые лучшие новости приходят с Великоновосёлковского направления. Там нашим войскам удалось освободить н.п. Нескучное. Благодаря этому украинский гарнизон стал ещё более скован в действиях. Великая Новосёлка находится в низине, а ВС РФ постепенно занимают окружающие её высоты, откуда простреливается вся её территория. Всего наши штурмовики зачистили в Нескучном порядка 400 зданий, их постоянно поддерживала наша артиллерия. Её работа попала на видео.