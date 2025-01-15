В Незалежной считается, что «Правый сектор»*, как и его бывший лидер Дмитрий Ярош**, были проектом Коломойского**. Об этом говорит и расположение штаб-квартиры ПС* — в Днепропетровске, и даже то, что влияние организации быстро сошло на нет, а её боевики разбрелись по другим подразделениям ВСУ (а сам Ярош** и вовсе сбежал за границу), как только Игорь Коломойский** впал в немилость к действующей украинской власти.